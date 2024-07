Ivan Leko n'a pas mâché ses mots envers Lucas Noubi après Standard - Norwich : "Il fait une erreur par match depuis six mois"

Lucas Noubi a été l'auteur de deux grosses erreurs contre Norwich, en match amical. Ivan Leko est exaspéré par le manque de concentration du jeune défenseur central, qui risque de coûter des points cruciaux aux Rouches s'il ne change pas son fusil d'épaule.

Samedi, le Standard a partagé l'enjeu contre Norwich, en match amical. Les Rouches ont concédé l'ouverture du score sur une erreur de Lucas Noubi, et ont bien failli encaisser un deuxième but, en fin de première période, de la même manière. "Avec lui, ça arrive à chaque match depuis six mois. C'est un bon gars, intelligent, mais qui fait toujours une erreur" lançait Ivan Leko à notre micro, après la rencontre.

"Si ça arrive une ou deux fois, on peut parler de concentration. Mais là, il doit anticiper, s'entraîner davantage. Il faut être attentif, critique envers soi-même et ne pas aller à 100%, mais bien à 200%. Vous avez ce manque de concentration, qu'on ne peut résoudre qu'en s'entraînant à 200%."

Les sauts de concentration et la suffisance de Lucas Noubi exaspèrent Ivan Leko

Le Croate a raison. Lucas Noubi est assurément un jeune joueur talentueux, mais ses sauts de concentration sont bien trop fréquents pour le monde professionnel. Le jeune défenseur central donne souvent un sentiment de suffisance, qui énerve son entraîneur.

"Ces erreurs doivent s'arrêter. Il est jeune, né en 2005, il vient de l'académie, il a joué beaucoup. Mais à la fin, la caractéristique clé pour un défenseur est d'être fiable. Si vous n'êtes pas fiable, c'est difficile de jouer."

"On en parle depuis six mois. Il est conscient, mais malheureusement, on voit encore deux grosses erreurs aujourd'hui (samedi). Si c'est un match qui compte pour quelque chose, vous perdez des points. D'un autre côté, il a un grand potentiel. Il peut être fort, solide. Mais il y a une différence entre être un grand talent et être un grand joueur."

Quand il n'y a qu'un ou deux joueurs dans le cas, ça va. Mais quand toute l'équipe ou presque est concernée..."

En raison de la conjoncture actuelle, Lucas Noubi devrait avoir un temps de jeu important en championnat, malgré ses erreurs récurrentes. "Il devra être prêt (pour affronter Genk), telle est la situation. Nous avons deux joueurs qui ne sont pas vraiment fit en défense (Souleyman Doumbia et Nathan Ngoy, de retour de blessure et pas encore à 100%). On cherche un renfort derrière, car la défense donne la confiance à l'équipe et on peut construire quelque chose devant. Mais on a besoin de plus."

"Sur les cinq ou six dernières semaines, ils (les jeunes) se sont beaucoup entraînés et ont travaillé dur. Ils ont bien progressé. Mais à la fin, on ne transforme pas un talent en un bon joueur en six semaines. Et s'il n'y a qu'un ou deux joueurs dans le cas, ça va. Mais quand tout le monde ou presque est concerné..."