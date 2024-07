Les premiers mots d'Amadou Onana à Aston Villa : "Ce Diable Rouge a joué un grand rôle dans mon choix"

C'est l'un des transferts les plus importants de l'été : Amadou Onana tient son transfert tant désiré. Le milieu de terrain a signé à Aston Villa.

Onana est ainsi lié au club anglais pour les 5 prochaines saisons. A Villa, il retrouvera un autre Diable Rouge en la personne de Youri Tielemans.

Dans une interview accordée à Aston Villa dans le cadre de sa présentation, Onana a expliqué le grand rôle qu'a joué Tielemans dans ce choix.

"Il y a ici un environnement sain pour grandir en tant que joueur et en tant que personne", commence-t-il. "Le club a pratiqué un football très attrayant la saison dernière et va disputer la Ligue des champions."

"Youri (Tielemans) a joué un rôle important dans ma venue ici. Il m'a dit beaucoup de bien du club. J'ai hâte de jouer et de m'entraîner avec lui tous les jours."

"There is a healthy atmosphere to grow as a player, also as a man." 🙌



The first interview with Amadou Onana! 💫