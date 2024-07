Et si c'était lui, le grand gagnant de la préparation du Standard ?

Rassurant, le défenseur central pourrait garder sa place au sein du onze de base d'Ivan Leko. Ibe Hautekiet devrait, en tout cas, recevoir bien plus de temps de jeu que la saison dernière.

Arrivé en janvier 2023 en provenance du Club de Bruges, Ibe Hautekiet n'a jamais vraiment reçu l'occasion de faire ses preuves avec l'équipe première du Standard.

Victime d'une blessure à la malléole la saison dernière, le défenseur central (22 ans) était souvent repris avec le noyau A, mais ne jouait que très peu. Et avec dix petites rencontres de Challenger Pro League dans les jambes (sept avant le mois de janvier, trois en Play-Offs de relégation pour tenter de maintenir le SL16 FC en D1B), Ibe Hautekiet n'a pas réellement pu garder le rythme.

Ibe Hautekiet avait un coup à jouer... et il l'a bien joué

Mais, cet été, l'ancien joueur du Club de Bruges savait qu'il avait une belle carte à jouer. Avec les départs de Bokadi, Laifis, Vanheusden et Panzo, les pépins physiques de Nathan Ngoy, les erreurs à répétition de Lucas Noubi (lire ici) et le manque de forme de Bosko Sutalo, il ne restait pratiquement plus que lui pour prendre un rôle clé dans la charnière centrale du Standard.

Contre Dender, en début de préparation, alors que c'est quasiment tout le SL16 FC qui l'accompagnait, il avait été le seul à retarder l'échéance. Il n'avait cependant pas pu empêcher la barque de couler, notamment après sa sortie.

Mais, face aux Rangers, Nimègue et Norwich, Ibe Hautekiet a été accompagné de joueurs qui seront susceptibles de le faire pendant la saison. Bosko Sutalo, Nathan Ngoy, Lucas Noubi, mais aussi les latéraux, Boli Bolingoli et Marlon Fossey. Et là, il a marqué des points. Titulaire à chaque fois, Hautekiet n'a quitté le jeu qu'à la 67e minute contre les Rangers, ne l'a pas quitté contre Nimègue et est sorti à la 89e minute contre Norwich.

Une place probablement gagnée... qu'il va maintenant falloir conserver

Auteur d'interventions amenant calme et sérénité, Ivan Leko avait bien besoin de ce défenseur fiable, qui ne fera pratiquement jamais soulever un stade, mais sur qui on peut compter, contre vents et marées. Un profil nécessaire pour l'entraîneur croate dans la conjoncture actuelle.

Alors qu'il ne compte que dix petites apparitions avec l'équipe première du Standard (cinq petites montées au jeu, quatre titularisations lors des Europe Play-Offs de la saison 2022-2023 et une lors de la dernière journée du défunt exercice, contre Malines), Ibe Hautekiet est bien parti pour recevoir une place importante dans le noyau d'Ivan Leko version 2024-2025.

Quelques jours avant la reprise du championnat, Ibe Hautekiet semble être prédestiné à une place de titulaire au sein de la défense du Standard. Le plus dur commence maintenant pour le natif de Courtrai, puisqu'il devra garder sa place et convaincre dans un contexte peu évident, alors que les Rouches sont encore à la recherche d'un défenseur central pour apporter de la concurrence et bousculer les lignes pré-établies. Hautekiet a peut-être gagné sa place. Il va, maintenant, devoir la défendre.