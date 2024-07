Le Club de Bruges a en partie l'avenir des Diables Rouges entre les mains

Hugo Siquet est une Gazelle. Un joli coup pour les Blauw & Zwart, qui vont chercher le pendant à droite de Maxim De Cuyper et réunissent donc là deux joueurs dont le développement peut être très important pour l'équipe nationale...

Retour une vingtaine de jours en arrière, le 1er juillet dernier : l'Euro 2024 des Diables Rouges se termine par une défaite face à la France, après un parcours plutôt piètre. Tout a déjà été écrit sur cette campagne ratée, et notamment sur le manque d'allant offensif des Belges.

Un élément a également inquiété, même s'il est passé un peu plus inaperçu : l'absence quasi-totale d'apport offensif des arrières latéraux belges. On peut en réalité enlever le "quasi" : à eux deux, Arthur Theate et Timothy Castagne ont tenté 5 centres (un pour Theate, quatre pour Castagne), et n'en ont réussi aucun.

Maxim De Cuyper, présent dans le groupe et convaincant en amical, n'a pas reçu une seule minute de jeu. Un choix clair et fort de Domenico Tedesco en faveur de backs qui ne montent pas ou peu, qui restent dans leur zone et laissent les ailiers et le(s) milieu(x) créatif(s) (rarement au pluriel) faire la différence.

Les Diables Rouges ont besoin de latéraux plus offensifs

Mais un choix payant ? On peine à croire que le sélectionneur s'en persuade. Avec une ligne arrière si limitée balle au pied, tout le bloc belge descend, y compris un De Bruyne qui a bien trop porté le ballon. Si Jérémy Doku a réussi autant de dribbles sur 4 matchs (le meilleur de l'Euro), c'est aussi parce qu'il partait de si loin qu'il devait systématiquement passer plusieurs hommes avant même d'arriver en position dangereuse.

Mais on en prend le pari : il y aura du changement. Par la force des choses, déjà : Jan Vertonghen a pris sa retraite internationale. Cela pourrait replacer Arthur Theate dans l'axe, et libérer le flanc à Maxim De Cuyper. Tout le jeu belge peut s'en retrouver chamboulé.

Castagne, côté droit, paraît mieux installé, bien sûr. Défensivement, il est fiable. Mais Hugo Siquet va avoir l'occasion, enfin, de prouver qu'il peut passer le palier attendu depuis plusieurs années, celui du top belge. À 22 ans seulement, il a encore tout le temps devant lui pour convaincre Domenico Tedesco qu'il peut être l'arrière droit des Diables (en vue de 2026 ?).

La qualité de percussion de Maxim De Cuyper, le danger qu'il amène aux abords du rectangle ; la qualité de centre d'Hugo Siquet ; ce sont des atouts uniques dans le groupe des Diables Rouges. Si tous deux sont titulaires au Jan Breydel en 2024-2025, le Club aura entre ses mains un élément crucial du développement de l'équipe nationale. On espère que Nicky Hayen jouera encore son rôle préféré : celui de formateur de jeunes talents...