📷 "Back to the 90s" : voici le nouveau maillot extérieur du Standard !

Le Standard vit une période difficile. Et quoi de mieux en cas de période difficile que de se remémorer la belle époque ? C'est peut-être bien l'idée derrière les nouveaux maillots extérieur dévoilés par les Rouches ce mercredi.

Adidas et le Standard ont en effet dévoilé un maillot de couleur vert bouteille, à lignes verticales noires fines, inspiré des maillots du club dans les années 90.

🕰️ 𝓑𝓪𝓬𝓴 to the 90’s. 🔙



Discover our brand new 𝑹𝑺𝑪𝑳 x @adidasfootball 𝗮𝘄𝗮𝘆 𝗸𝗶𝘁 🤩



