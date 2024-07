Les arbitres de la première journée sont connus : de bons souvenirs pour Anderlecht et le Standard

La Jupiler Pro League reprend ses droits ce week-end. Les arbitres de la première journée sont connus.

Le Club de Bruges, champion en titre, ouvrira le bal en défiant Malines vendredi soir. Erik Lambrechts donnera le premier coup de sifflet de la saison, assisté de Lawrence Visser dans le VAR.

Le deuxième du weekend opposera Dender à l'Union samedi. Wesli De Cremer y officiera en tant qu'arbitre principal et Wim Smet sera son assistant VAR.

Le soir, Anderlecht recevra Saint-Trond à huis clos, sous la direction de Jasper Vergoote comme arbitre et Bram Van Driessche aux manettes du VAR. Les Mauves n'ont pas perdu la moindre rencontre dirigée par Jasper Vergoote la saison passée malgré quelques affiches face à l'Antwerp, l'Union ou La Gantoise.

Chez les arbitres aussi, l'intersaison touche à sa fin

Dimanche, le Standard se rendra à la Cegeka Arena pour y affronter le Racing Genk. Lothar D'Hondt arbitrera la rencontre, avec Bert Put comme soutien depuis Tubize.

Les Rouches n'ont pas non plus connu la défaite sous ses ordres la saison passée, avec la deuxième victoire de Carl Hoefkens sur le terrain de Louvain et un partage dans le choc wallon.

Le soir, Charleroi accueillera l'Antwerp. Lawrence Visser dirigera le match, tandis qu'Erik Lambrechts le secondera à la vidéo. Lawrence Visser avait notamment officié lors de la remontada carolo dans le temps additionnel face au RWDM en phase classique.