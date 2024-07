Cité en Premier League, Pierre Dwomoh va finalement signer...en MLS !

Prêté la saison dernière au RWDM, Pierre Dwomoh (20 ans) s'est très bien relancé, réalisant plusieurs saisons intéressantes.

L'Antwerp a flairé le coup et a décidé de prolonger son contrat d'une saison alors qu'il arrivait à expiration, afin de le vendre cet été.

Seulement voilà, Dwomoh concentrait très peu d'interêt. Seulement Leicester City, de retour en Premier League, était venu aux nouvelles sans que cela n'aboutisse.

Dwomoh avait été récemment écarté du groupe de l'Antwerp, ne prenant plus part aux séances d'entraînement, comme nous l'expliquions ICI.

Finalement, comme l'explique le journaliste belge Sacha Tavolieri, Dwomoh devrait signer en MLS, à Toronto. Les deux clubs seraient proches d'un accord. Un accord aurait déjà été trouvé entre Dwomoh et Toronto.

🚨 EXCL. Royal #Antwerp FC & Toronto FC (#MLS) close to find an agreement for a permanent move of Pierre Dwomoh !



🗣️ Been told talks are agreed on personal terms on a 4 years contract.



💰 #RAFC will earn 1M€ + bonus.



✈️ Dwomoh to fly in Canada next week…



⏳ Wait&See…… pic.twitter.com/fubmi07OR3