La Gantoise se fait peur, mais Wouter Vrancken réussit ses débuts officiels en Coupe d'Europe

La Gantoise recevait les vice-champions des Îles Féroé, le Vikingur Gota. Les Buffalos se sont retrouvés menés à la surprise générale, mais ont renversé la situation.

Au second tour de qualification de Conference League ce jeudi, La Gantoise recevait le Vikingur Gota, vice-champion des Îles Féroé. Un match particulier puisqu'il s'agissait du premier match officiel de Wouter Vrancken sur le banc gantois, après son arrivée pour succéder à Hein Vanhaezebrouck.

Malgré une équipe qu'on peut apparenter à un onze-type, et qui devrait ressembler à celui aligné ce dimanche contre le KV Courtrai pour le début du championnat, La Gantoise s'est retrouvée menée à la surprise générale sur un but du grand talent féroïen Jorgen Nielsen (13e, 0-1).

Avant la pause, Hong Hyeon-Sok aura cependant égalisé sur un assist du jeune Noah Fadiga (25e, 1-1). Et en seconde période, les Buffalos vont totalement renverser la situation.

Sven Kums, d'abord, fera 2-1 juste avant l'heure de jeu, servir par Hong. C'est ensuite sur penalty que Julien De Sart, cité au Qatar avec insistance, a fait le break et rassuré tout le monde (3-1, 68e). Restait à tuer le match en vue du retour, qui peut toujours s'avérer piégeux, aux Îles Féroé.

C'est encore Hong Hyeon-Sok qui s'en chargera, faisant le 4-1 à la 88e minute et plaçant Gand avec un pied et 4 orteils au prochain tour qualificatif pour la Conference League. La rencontre se disputera la semaine prochaine aux Féroé, et Vrancken pourra faire tourner.