Un jeune belge pourrait quitter la Pro League et rejoindre la Serie A

Richie Sagrado, l'un des talents belges d'OHL, semble proche de quitter la Jupiler Pro League. Il serait en discussions avancées avec Venise, remonté en Serie A.

Décidément, Venise a tendance, à chacun de ses passages en Serie A, à venir se servir en Jupiler Pro League. Après Luis Oliveira en 2005, Thomas Henry et Daan Heymans en 2021, c'est désormais Richie Sagrado (20 ans) qui pourrait quitter OHL pour la Sérénissime.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, spécialiste mercato, Sagrado et le Venezia FC seraient en effet en discussions avancées pour un contrat portant sur 4 saisons. OHL et Venise seraient également proches d'un accord.

Venezia serait disposé à mettre 2,5 millions d'euros sur la table, assortis de bonus et d'un pourcentage en cas d'éventuelle revente. Cela placerait Richie Sagrado dans le top 10 des transferts les plus onéreux du club italien.

Richie Sagrado, international U21, n'a plus qu'un an de contrat à Louvain ; c'était donc le dernier moment pour les Universitaires s'ils souhaitaient éviter un départ gratuit dans un an. Le back droit formé à Genk est évalué à 2 millions d'euros sur Transfermarkt.

La saison passée, Sagrado a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues pour OHL, inscrivant 2 buts et délivrant une passe décisive.