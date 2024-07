La méthode Leko laisse des traces : plusieurs joueurs du Standard incertains pour le déplacement à Genk

La méthode Leko laisse des traces, comme au mois de janvier dernier. Plusieurs joueurs du Standard sont incertains pour le déplacement à Genk, en raison d'un manque de forme ou de légères blessures musculaires d'avant-saison liées à la charge physique imposée par le Croate.

Au mois de janvier dernier, Ivan Leko avait repris un noyau du Standard en manque de rythme et d'intensité sous les ordres de Carl Hoefkens. Rapidement, le Croate avait remis les points sur les I.

Les entraînements mis en place par l'ancien coach du Club de Bruges et de l'Antwerp sont bien plus intenses et difficiles que ceux de son prédécesseur et, à son arrivée, Ivan Leko avait vu plusieurs éléments du noyau se blesser, victimes d'une surcharge musculaire.

Bis répétita, cet été. Le Standard a transféré quatre joueurs qui étaient, pour la plupart, en manque de rythme, plusieurs sont juste de retour de blessure et tous doivent "dérouiller" les muscles après quelques semaines de vacances. En résumé, les Rouches souffrent à l'entraînement.

Plusieurs incertains au Standard pour affronter Genk

D'ailleurs, certains sont à nouveau victimes d'une surcharge et sont, à l'heure actuelle, incertains pour le déplacement au Racing Genk, dimanche (13h30), pour la première journée de championnat.

Sorti sur blessure à la 17e minute du match amical contre Norwich, Boli Bolingoli en fait partie. Absents de la feuille de match pour cette rencontre, Hayao Kawabe, Hakim Sahabo et Marko Bulat sont aussi dans la liste. Si leur absence était surtout préventive, aucun risque ne sera pris pour éviter d'aggraver la situation. Aucun risque, même dimanche à Genk. Le T1 des Rouches aura besoin de ses deux éléments offensifs rapidement, et souvent cette saison.

L'état de santé de Nathan Ngoy, tout juste de retour de blessure, est aussi évalué quotidiennement. Si l'on considère que Bosko Sutalo et Ibe Hautekiet, peut-être le grand gagnant de la préparation, commenceront la partie, Leko devra donc choisir entre le physique incertain de Ngoy et les prestations incertaines de Noubi pour compléter sa charnière centrale. Doumbia souffre toujours de sa blessure de la saison dernière, et ne sera pas de retour tout de suite.

Plusieurs incertitudes, dues à un parti pris de la part du Croate, qui préfère pousser ses joueurs dès maintenant sur le plan physique, quitte à en faire légèrement craquer quelques-uns, pour obtenir un groupe rodé physiquement et prêt à pousser pendant toute la saison. Il faudra bien ça pour combler un manque de qualité individuelle évident à certains postes.