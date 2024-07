Déjà un premier choix fort de Rik De Mil pour la reprise de Charleroi contre l'Antwerp

Charleroi accueille l'Antwerp à 18h30. Les Zèbres ont dévoilé leur première sélection de la saison.

Après avoir joué les pompiers de service pour maintenir Charleroi via les Playdowns, Rik De Mil attend cette nouvelle saison de pied ferme. L'ancien entraîneur du Club de Bruges et de Westerlo peut bénéficier d'un mercato pour modeler le noyau plus conformément à ses attentes, d'une préparation entière pour imprimer sa griffe, et surtout d'un contexte moins anxiogène.

Mais il met tout de même un point d'honneur à bien commencer la saison, pour ne pas connaître la même spirale négative qu'il y a un an sous Felice Mazzu.

Pour cela, il a concocté sa première sélection pour le match de ce soir contre l'Antwerp. Les recrues seront de la partie : Théo Defourny, Mohamed Koné, Mardochée Nzita, Check Keita, Noam Mayoka-Tika, Yacine Titraoui font partie du groupe.

Stulic pas repris

Raymond Asante, débarqué d'Udinese, n'est en revanche pas repris. Le jeune Massamba Sow, arrivé de l'équipe réserve de Lorient pour initialement renforcer les U23, est par contre sélectionné.

Autre choix fort de Rik De Mil : l'absence de Nikola Stulic. L'attaquant serbe a pourtant marqué lors de la préparation mais saute de la sélection comme cela a souvent été le cas la saison passée, victime de la concurrence d'Oday Dabbagh, Youssuf Sylla et Youssouph Badji.

Nadhir Benbouali est quant à lui blessé, tandis que Mehdi Boukamir est présent avec le Maroc aux Jeux Olympiques.