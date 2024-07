Brian Riemer étonne en évoquant la course au titre et Anderlecht : "On ne peut pas faire décoller un Jumbo sur une piste pour un petit avion"



Brian Riemer était satisfait après la victoire d'Anderlecht contre Saint-Trond, samedi. Le Danois a indiqué après la partie que ses joueurs avançaient dans le bon sens, et qu'ils avaient besoin d'un petit peu de chance pour rivaliser avec le Club de Bruges. Anderlecht a souffert contre Saint-Trond, samedi soir, lors de la première journée du championnat. En conférence de presse, Brian Riemer s'était montré satisfait de la victoire de ses joueurs, mais n'avait pas nié les difficultés rencontrées (lire ici). Les Mauves ont donc déjà repris deux longueurs au Club de Bruges et à l'Union, et devraient encore bien prendre part à la lutte pour le titre, cette saison. Seulement, le T1 Danois a aussi mentionné, après la partie, qu'il "n'était pas juste d'espérer qu'Anderlecht se batte pour le titre chaque saison". "Vous ne pouvez pas faire décoller un Jumbo sur une piste prévue pour accueillir un Cessna (un petit avion). Le discours réticent de Brian Riemer concernant la course au titre d'Anderlecht "Nous évoluons dans le bon sens, mais nous avons besoin d'un petit peu de chance pour surmonter le prochain obstacle, jouer le titre et rapporter de l'argent via la Ligue des Champions." Pour soulever les lauriers, Anderlecht devra passer sur le corps des Brugeois. "Ils auront dépensé plus de 25 millions d'euros avant la fin juillet. Ils sont comparables au FC Copenhague, au Danemark. Une fois arrivé au sommet, vous recevez un parachute pour pouvoir rester en l'air encore plus longtemps. Nous nous battons pour nous lancer dans cette spirale" a conclu Brian Riemer.



