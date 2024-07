Avec deux matchs plus difficiles à gérer : découvrez les arbitres désignés pour la deuxième journée de Pro League

La première journée de Pro League n'a pas offert un grand spectacle. Dans trois jours, la deuxième journée débutera déjà, avec plusieurs belles affiches au programme.

Vendredi soir, la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et le Beerschot sera arbitrée par Nicolas Laforge, tandis que Jan Boterberg sera dans le VAR. Samedi, Bram Van Driessche sera au sifflet de Malines - Westerlo, avec Simon Bourdeaud'Hui comme responsable VAR.

Quelques heures plus tard, le duel entre Louvain et Genk sera dirigé par Wesli De Cremer (Lothar D'Hondt à la vidéo), puis Saint-Trond - Charleroi sera encadré par Bert Put, avec l'aide de Nathan Verboomen depuis Tubize.

Dimanche, le premier choc entre deux candidats aux Play-Offs 1, Antwerp - Anderlecht, sera arbitré par Erik Lambrechts, avec Nicolas Laforge dans le VAR. Le Cercle de Bruges et Courtrai seront dirigés par Wim Smet (Bert Put dans le VAR).

Sur le coup de 18h30, le Standard recevra le Club de Bruges à Sclessin, avec Lawrence Visser et Jasper Vergoote (VAR) aux commandes. Enfin, La Gantoise - Dender sera arbitré par Jan Boterberg et Brent Staessens (VAR).

