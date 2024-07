Le verdict tombe pour Igor Thiago, gravement blessé lors de la préparation avec Brentford

Igor Thiago avait impressionné la saison dernière au Club de Bruges, marquant 29 buts en 55 matchs toutes compétitions.

Transféré à Brentford pour la coquette somme de 37 millions d'euros, le Brésilien avait bien débuté sous ses nouvelles couleurs, marquant un doublé face à Wimbledon.

Malheureusement, il s'était blessé peu de temps après. Il est touché au ménisque. Les examens médicaux devaient déterminer la gravité de la blessure.

Ce mercredi, Brentford a communiqué que Thiago avait été opéré avec succès. Il doit désormais suivre une longue réeducation.

Le club anglais explique que le joueur ne sera plus disponible d'ici la fin de l'année civile. Un vrai coup dur pour lui, mais aussi pour le club en cas de départ d'Ivan Toney.

