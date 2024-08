Après le Qatar, l'Arabie Saoudite : la candidature de la Coupe du Monde 2034 se dévoile dans une vidéo ambitieuse

La candidature d'ores et déjà polémique de l'Arabie Saoudite pour l'organisation de la Coupe du Monde 2034 s'est dévoilée un peu plus, ce jeudi. En effet, le Royaume wahabbite a révélé les 15 stades candidats pour accueillir les rencontres de la compétition.

Plusieurs villes-hôtes sont ainsi annoncées pour le Mondial 2034 : Riyad, Jeddah, Al Khobar et Abha, ainsi qu'une ville encore en construction dans le désert : The Line. Onze des 15 stades présentés vont être construits pour l'occasion.

En décembre prochain, on s'attend à ce que la FIFA confirme l'organisation de la Coupe du Monde 2034 par l'Arabie Saoudite, aucun autre pays n'ayant fait part de son intention de se présenter face à la candidature saoudienne.

La vidéo de présentation, que vous pouvez découvrir ci-dessous, insiste notamment sur le fait que le Royaume est à 8h de vol maximum de 60% de la population mondiale, et que toutes les villes-hôtes sont à maximum 2h de distance l'une de l'autre.

Imagine the future with us in 2034! 💚



The #Saudi2034bid invites the world to join us on our journey of remarkable transformation as the home of global sport 🇸🇦 ⚽



Discover more: https://t.co/x8yAKWCwGE#GrowingTogether pic.twitter.com/Z90GfWK2Yg