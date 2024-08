Un nouveau Danois à Anderlecht ? "C'est à eux de m'appeler..."

Nicolas Madsen pourrait quitter Westerlo cet été. Le milieu de terrain danois est cité à Coventry, en Angleterre.

Westerlo s'est récemment activé sur le marché des transferts, en annonçant les arrivées de Bayram et Ortakaya. Les Campinois pourraient cependant l'un de leurs meilleurs joueurs : Nicolas Madsen. Le milieu de terrain de 24 ans a rejoint le club belge en 2022 en provenance de Midtjylland.

La saison dernière, il a joué 35 rencontres et marqué 14 buts. De belles performances, qui ont attiré le regard de Coventry City, en Championship.

Dans les colonnes de Gazet Van Antwerpen, il a répondu à l'intérêt du club anglais. "Je sais qu'il y a un intérêt concret de la part de clubs d'autres championnats. Mon agent s'en occupe. Je suis très ambitieux et je pense que je suis prêt pour un club d'un niveau supérieur. Ce transfert potentiel ne sera probablement pas le dernier de ma carrière."

"Tant que je suis à Westerlo, je donne le meilleur de moi-même et je me concentre sur ma carrière. Les pièces du puzzle doivent s'emboîter et les trois parties doivent parvenir à un accord. Si ce n'est pas le cas, il y aura toujours le mercato d'hiver. "

Il a également répondu quant à un potentiel départ vers Anderlecht, qui possède un fort contingent de joueurs danois. "Renforcer la connexion avec le Danemark à Anderlecht ? Il faut qu'ils m'appellent."