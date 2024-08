🎥 Le superbe but de la première victoire pour Dender en D1A en 15 ans

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que Dender décroche sa première victoire en D1A. Dès la deuxième journée, le promu a surpris La Gantoise chez elle d'un superbe but.

Qui aurait parié là-dessus ? En deux journées, le FC Dender, présenté comme un oiseau pour le chat, est encore invaincu en D1A. Et pas avec le calendrier le plus facile : les promus ont partagé face à l'Union Saint-Gilloise, avant de... s'imposer à La Gantoise.

Tout point pris n'est plus à prendre, et Dender fait donc d'ores et déjà une belle affaire dans ce qui devrait inévitablement tourner en course pour le maintien. Et cette victoire en D1A, c'était la première depuis 2009 pour le club de Denderleeuw, qui n'était plus monté depuis.

Un premier but en D1A, aussi, pour le jeune Mohamed Berte (22 ans), qui avait déjà découvert l'élite belge sous les couleurs du KV Ostende, mais n'avait pas encore trouvé le chemin des filets. Ce but, il s'en souviendra.

Une très jolie frappe qui laisse Davy Roef impuissant : Berte a déjà laissé sa carte de visite en Jupiler Pro League. Et Dender, qui reçoit Courtrai le week-end prochain, ne s'exclut clairement pas d'enchaîner les bons résultats !