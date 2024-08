Jan Vertonghen revient sur les sifflets du public belge à l'Euro : "Cela m'a vraiment fait mal, presque plus que l'élimination contre la France"

Une fin de carrière internationale marquée par des sifflets et un but contre son camp. Jan Vertonghen revient sur l'échec de la Belgique à l'Euro 2024.

L'Euro des Diables Rouges n'a pas été un grand succès. Et ce dès le début de la compétition avec les matchs de groupe contre la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine.

Sous la direction de Domenico Tedesco, les joueurs se sont qualifiés de justesse face aux Ukrainiens, mais les supporters étaient mécontents. Se qualifier lors de la dernière journée de la phase de groupes face à l'Ukraine n'a pas suffi à satisfaire les attentes belges, particulièrement en raison de la qualité du jeu présenté.

Cela s'est traduit par des sifflets à l'encontre de l'équipe nationale, ce qui a sérieusement affecté Jan Vertonghen : "Cela m'a vraiment fait mal que nous ayons été sifflés contre l'Ukraine par une si grande partie du public," a-t-il déclaré dans l'émission Paris by Night.

Jan Vertonghen a même hésité à continuer avec Anderlecht

"Cela m'a réellement fait mal, presque plus que l'élimination contre la France. Ce fut un moment très difficile. Après cela, nous avons eu deux jours de repos, et j'ai même hésité à continuer à Anderlecht. Je ressentais une telle distance entre le groupe de joueurs et le public."

"L'équipe nationale, c'est clairement fini pour moi. Dans trois semaines, il y a de nouveau des matchs internationaux, et nous jouons en Europe avec Anderlecht. Cela représente environ 50 à 55 matchs. Si l'équipe nationale s'ajoute à cela... Encore deux ans, avec tous ces stages d'entraînement, je sentais que je ne pouvais vraiment plus le supporter. J'espère ressentir ce même sentiment lorsque j'arrêterai de jouer en club," conclut le défenseur d'Anderlecht.