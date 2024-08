Marlon Fossey, 25 ans et déjà grand frère dans le vestiaire : "Ivan Leko est le bon coach pour le Standard, c'est un style très différent de Carl Hoefkens"

Ce n'est que début septembre que Marlon Fossey fêtera ses deux ans au Standard, ainsi que son 26e anniversaire. Pourtant, l'Américain est déjà devenu l'un des cadres du groupe, et apprécie son nouveau rôle.

Peu de temps après sa victoire contre le Club de Bruges, dimanche dernier, le Standard a dû se remettre au travail. Malines se déplace à Sclessin ce vendredi, et les Rouches devront éviter de retomber dans leurs travers des saisons précédentes.

Mais Ivan Leko ne voulait pas s'en occuper, en conférence de presse. "C'est une nouvelle époque, nous ne sommes pas le Standard d'il y a cinq ou dix ans. On ne pense pas à ça, tout est totalement nouveau et l'objectif est de se battre à chaque match, en faisant tout pour le résultat. Il faut continuer à tout donner, dans l'énergie et dans l'intensité."

En termes d'intensité, c'est un style très différent de Carl Hoefkens"

Le changement, même dans le discours, avec ses prédécesseurs, est radical. Un changement commenté par Marlon Fossey, quelques minutes avant son entraîneur principal.

"Je pense qu’Ivan est le bon coach pour le Standard. Les entraînements sont très intenses, les joueurs ont mis du temps à s’adapter à son style. En termes d’intensité, c’est un style très différent de Carl Hoefkens. On a maintenant réussi à s’adapter à cette intensité et on la ressent sur le terrain. On a une équipe très jeune, ce qui veut aussi dire beaucoup d'envie. Tout le monde veut prouver ce qu'il sait faire et rester dans l'équipe, ces jeunes n'ont rien à perdre."

À 25 ans, Marlon Fossey est déjà l'un des grands frères du vestiaire du Standard

Un groupe jeune qui pousse les joueurs un petit peu plus expérimentés à prendre des responsabilités. Marlon Fossey n'a que 25 ans (il fêtera son 26e anniversaire le 9 septembre), il est arrivé au Standard il y a moins de deux ans, mais il était déjà, contre Bruges, le Rouche le plus ancien du noyau.

"C’est une sensation étrange, je ne suis pas ici depuis très longtemps. Je prends du plaisir ici, même dans les temps faibles. J’espère vraiment que ce sera un temps fort, maintenant."

"Mais j’aime ce nouveau rôle. Quand je vois un joueur qui a un moment un petit peu ‘down’, ou qu’il est confus, j’essaye d’aller l’encourager ou de lui donner quelque chose. J’aime ce rôle, j’essaye d’abord de faire mon travail sur le terrain, mais quand je peux, j’aide aussi les autres."