Noah Sadiki vers un départ...prématuré ? Les raisons pour lesquelles il devrait rester à l'Union

La rumeur d'un départ de Noah Sadiki vient de prendre de l'ampleur. Il intéresserait l'Union Berlin.

La saison dernière, l'Union Saint-Gilloise a de nouveau réalisé un mercato tant ambitieux qu'en lien avec ses limites budgétaires.

Les Saint-Gillois, dont l'efficacité dans le recrutement n'est plus à prouver, se sont alors renforcés avec notamment l'arrivée de Noah Sadiki.

Le jeune joueur a décidé de quitter son club formateur, le RSC Anderlecht, pour rejoindre un autre club bruxellois et ainsi lancer définitivement sa carrière professionnelle.

Sadiki sort d'une saison très encourageante à l'Union

Très vite, Sadiki a pris une place importante dans l'échiquier d'Alexander Blessin. Repositionné au poste de milieu de terrain, il a affiché des signes évidents de progression, tant dans le jeu qu'au niveau physique.

Il a réalisé plusieurs prestations de très haut vol, confirmant progressivement et passant de jeune espoir à joueur à suivre. Ses stats lors de la saison 2023-2024 parlent d'elles-mêmes : 53 matchs joués pour un total de près de 2500 minutes.

Une réelle marge de progression

Certes, sa saison a été très encourageante. Mais notons qu'il n'a été titulaire qu'à 27 reprises, ce qui prouve qu'il n'est pas encore un pilier de l'Union.

De plus, Sadiki est parfois passé à côté de son sujet, que ce soit par exemple en Europa League face à Liverpool ou en play-offs - où il avait été aligné latéral droit - contre le Club de Bruges. Ces erreurs d'inattention n'ont pas toujours joué en sa faveur.

Quoi de plus normal, après tout, à seulement 19 ans ? Sadiki a le potentiel pour devenir un grand joueur, il lui faut juste du temps pour progresser et un cadre idéal mis en place, avec un entraîneur qui lui fait confiance, en lui et ses qualités indéniables.

Comme le prouve son magnifique but en préparation face au Sporting Portugal, Sadiki semble avoir progressé dans certains aspects. Il lui manque cependant de la régularité, constat que l'on peut faire après son match très difficile face au Slavia Prague.

Un départ...prématuré vers l'Allemagne ?

Mais alors que le journaliste belge Sacha Tavolieri annonce que l'Union Berlin a formulé une première offre pour Sadiki, la question se pose : un départ serait-il prématuré ?

Sadiki quitterait un club qu'il connait bien et où il dispose du cadre en lien avec sa marge de progression pour un autre qui certes, sait travailer avec les jeunes - avec l'exemple récent de Yorbe Vertessen - mais qui s'est battu pour sa place en Bundesliga la saison dernière.

C'est un dilemme également pour l'Union, qui se séparerait d'un joueur avec lequel elle comptait sans doute préparer l'avenir mais dont le transfert lui permettrait de récupérer un beau chèque.