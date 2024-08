Avec Djukanovic et Alexandropoulos ? Découvrez les compositions probables de Standard - Malines

Le Standard reçoit Malines, ce vendredi soir, dans le cadre de la troisième journée de Pro League. Découvrez la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Le Standard reçoit Malines, ce vendredi soir, dans le cadre de la troisième journée de Pro League. Les Rouches chercheront un deuxième succès consécutif et un troisième match sans défaite contre les nouvelles couleurs de Zinho Vanheusden, qui devrait commencer la rencontre.

Ivan Leko ne devrait pas beaucoup modifier son onze de base par rapport aux deux premières journées. Matthieu Epolo prendra place dans les buts, Sutalo, Bates et Hautekiet devraient toujours occuper l'axe central. Nathan Ngoy, qui était dans le groupe lors des deux premiers matchs, est encore juste et devrait retrouver le banc.

Marlon Fossey sera titulaire sur la droite, tout comme Henry Lawrence sur la gauche, en principe. Ivan Leko a annoncé en conférence de presse que Boli Bolingoli avait retrouvé l'entraînement collectif et qu'il devrait faire partie de la sélection, mais il y a tout de même peu de chances de le voir prendre la place du jeune Anglais ayant fait bonne impression depuis le début de saison.

Les premières minutes de Djukanovic, la première titularisation d'Alexandropoulos ?

L'autre scénario, plus surprenant, serait de voir Viktor Djukanovic connaître sa première titularisation sur la gauche. Une solution qu'Ivan Leko pourrait envisager s'il décide d'avoir un élément plus défensif d'un côté (Fossey sur la droite) et un élément plus offensif de l'autre. Il est plus probable de voir le Monténégrin monter au jeu, mais Leko aime surprendre.

Au milieu de terrain, Aiden O'Neill, Isaac Price et Marko Bulat seront reconduits. La dernière place devrait revenir à Sotiris Alexandropoulos, monté au jeu contre Bruges, qui compte une semaine d'entraînement de plus dans les jambes et qui prendrait la mesure de Léandre Kuavita.

Devant, même s'il n'a pas livré une grande prestation contre le champion en titre, Grejohn Kyei devrait retrouver sa place. Le Français n'est pas encore à 100% physiquement et a besoin de rythme, mais il serait surprenant de le voir retourner sur le banc au profit de Benjdida, alors qu'il avait été titularisé dimanche dernier. Ivan Leko a déjà parlé de la qualité et de l'expérience qu'apporte le Français, le but est donc de le faire enchainer pour lui permettre de retrouver son meilleur niveau.

La composition probable du Standard contre Malines : Epolo - Fossey, Sutalo, Bates, Hautekiet, Lawrence - O'Neill, Alexandropoulos, Price, Bulat - Kyei.

La composition probable de Malines : De Wolf - Vanheusden, Van den Eyden, Marsa - Foulon, Konate, Pflucke, Schoofs - Hairemans, Mrabti, Lauberbach.