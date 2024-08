Quid du transfert de Johan Bakayoko ? La situation a changé pour le jeune Diable Rouge, et ce n'est peut-être pas plus mal

Johan Bakayoko attend toujours que ça bouge, sur le marché des transferts. Le jeune Diable Rouge aurait bien aimé avoir déjà quitté le PSV, mais ce n'est pas encore le cas. Et ce n'est pas plus mal, finalement.

Johan Bakayoko ne partira du PSV que pour un club qui se bat pour le titre, comme il le révélait à l'Eindhoven Dagblad en juillet : "Si je quitte Eindhoven, ce sera uniquement pour un club qui peut devenir champion et remporter la Ligue des Champions", déclarait l'ailier.

Bakayoko a rejeté des offres de Brentford et de clubs d'Arabie Saoudite, plus tôt cet été, car elles ne répondaient pas à ses ambitions sportives. S'il n'y a pas de club qui satisfait à ses critères et qui offre au moins 40 millions d'euros, le jeune Diable Rouge restera encore une saison au PSV, où il se sent bien.

Johan Bakayoko finalement parti pour rester au PSV ?

Des clubs comme le Bayern Munich, Liverpool et Arsenal suivent de près l'ailier belge. Tout comme Leipzig, bien que le club Red Bull examine également d'autres options moins chères, telles que Rayan Cherki et Francisco Conceição.

Dans un entretien accordé à nos confrères de la DH, Johan Bakayoko a déclaré qu'il ne s'inquiétait pas de sa situation, et qu'il comprenait que les dossiers peuvent parfois se décanter plus tard dans le mercato.

En attendant, Johan Bakayoko va commencer la saison en tant que titulaire avec le PSV, contre Waalwijk. Et comme il l'avait déclaré avant l'Euro. 'Il n'y a aucun problème à ce que je reste ici." Il faudra donc l'offre parfaite pour le joueur de 21 ans, sans quoi il vivra une dernière saison (ou demi-saison ?) en Eredivisie.