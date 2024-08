Brian Riemer plus audacieux mais pas récompensé face à Louvain : "On a tout essayé pour marquer ce dernier but"

Anderlecht n'a pas réussi à l'emporter face à Louvain. Brian Riemer est revenu sur la prestation de ses hommes.

Comme souvent dans ce genre de match (ou plutôt dans ce genre de première mi-temps) où le jeu allait souvent d'un but à l'autre, les deux équipes ont eu l'occasion de faire tourner la rencontre en leur faveur et peuvent nourrir des regrets.

Interrogé par DAZN à l'issue de la rencontre, Brian Riemer préfère voir le verre à moitié plein : "C'était une bonne première mi-temps, cela aurait pu être 2-0 ou 2-1 si Kasper Dolberg convertir son occasion de la tête".

Le coach danois a changé son fusil d'épaule par rapport aux dernières rencontres avec un positionnement général bien plus haut sur le terrain et un football plus conquérant : "On s'est battus avec la vitesse et le pressing de Louvain, on leur a aussi posé problème par notre positionnement".

Une première mi-temps agréable...et puis plus rien ou presque

Il concédait en revanche que le deuxième acte était décevant : "Ce n'était pas la même chose en deuxième mi-temps. Je suis déçu du résultat, on devait gagner. On a tout essayé pour marquer ce dernier but, on a changé des choses devant, avec deux attaquants, mais on a eu moins d'occasions. Francis Amuzu a bien joué ses uns contre uns mais il nous a manqué un peu de tranchant dans le dernier geste".

L'entraîneur anderlechtois demande encore du temps : "On sait que l'équipe n'a pas encore le niveau qu'elle devrait avoir. L'absence de Jan Vertonghen nous coute évidemment mais Théo Leoni et Jan-Carlo Simic ont très bien géré les situations auxquelles ils ont dû faire face.