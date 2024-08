Le KVK avait pourtant réussi à s'imposer largement sur le terrain du Cercle la semaine dernière, évitant ainsi un faux départ. Mais les Kerels n'ont pas réussi à confirmer.

La claque est cinglante, Courtrai repart de Dender avec une lourde défaite (4-1) dans ses valises.

Le début de saison n'est pas spectaculaire (3 points sur 9) : "Si vous prenez quatre buts, vous ne méritez pas la victoire, c'est inacceptable. Je n'ai pas aimé notre réaction après le premier but. Ils ont marqué deux buts fantastiques, mais nous n'avons rien fait pour réagir. C'est ce que nous avions montré contre le Cercle . Nous devons être capables de maintenir cette constance, c'est la clé du succès", a déclaré l'entraîneur Freyr Alexandersson à Sporza.

Même son de cloche du côté du défenseur Nayel Mehssatou : "On savait que c'était un match entre deux équipes défensives, donc c'est inacceptable d'encaisser quatre buts. Nous n'avons pas bien couvert les buteurs et après le troisième but, nous n'y avons peut-être pas assez cru. Nous devons rester plus concentrés pendant 90 minutes, c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui", a-t-il déclaré sur Sporza également.

Courtrai devra se ressaisir rapidement pour éviter de se retrouver à nouveau en bas du classement. Cela commence la semaine prochaine contre le Standard, qui est toujours invaincu après trois journées.