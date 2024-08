Après trois matchs, une première conclusion peut être tirée à Anderlecht : il faut absolument un joueur de ce profil !

Anderlecht a du mal à faire la différence offensivement. C'était aussi le cas, la saison dernière. Brian Riemer n'a pas tellement d'option dans son compartiment offensif et a essayé, samedi, de jouer avec deux attaquants. Un autre problème est alors survenu.

Brian Riemer a fait monter Luis Vazquez à l'heure de jeu pour apporter davantage de poids dans le rectangle de Louvain, aux côtés de Kasper Dolberg. Une idée qui aurait pu fonctionner, si Anderlecht avait assez de joueurs capables de faire une action individuelle.

Francis Amuzu est pratiquement le seul dans le noyau à posséder cette capacité, mais l'ailier n'a reçu que trente minutes de jeu et n'est pas du tout en pleine forme. Nilson Angulo devrait théoriquement aussi en être capable, mais il reste souvent bloqué dans ses dribbles et ne parvient pas encore vraiment à joindre l'efficacité. Et Anderlecht se retrouve sans pouvoir déborder la défense adverse.

Un ailier déroutant, un profil nécessaire à Anderlecht

D'un autre côté, Anders Dreyer est un joueur efficace, mais qui n'a pas le profil pour éliminer un adversaire. Les centres depuis les côtés ne fonctionnent donc pas fréquemment, puisque les attaquants se retrouvent constamment face à une supériorité numérique défensive.

Aucun joueur adverse n'a besoin de sortir pour couvrir les ailiers. Cela devient facile à défendre. Jesper Fredberg est à la recherche d'un tel joueur, mais il devra être rapidement opérationnel.

Un milieu de terrain créatif serait également le bienvenu. Verschaeren devrait occuper ce rôle, mais... "Il est plutôt un huit", a déclaré Riemer à ce sujet. "Mon travail consiste à travailler avec les joueurs dont je dispose. Chaque entraîneur souhaite avoir 24 joueurs disponibles début juillet, mais pour diverses raisons, ce n'était pas le cas pour nous. Cette équipe va encore considérablement évoluer."