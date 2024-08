Dans un dossier compliqué, le Standard n'a rien lâché : mais pourquoi les Rouches voulaient-ils autant Ilay Camara ?

Ilay Camara va devenir la huitième recrue de l'été, au Standard. Les Rouches, malgré les complications du dossier, n'ont pas lâché et voulaient vraiment s'offrir le joueur du RWDM. Et les raisons sont multiples.

Ilay Camara était présent dans les travées de Sclessin contre Malines, et va très prochainement devenir huitième recrue estivale des Rouches. Dans un dossier compliqué, où le RWDM ne voulait pas lâcher le morceau, le Standard a finalement trouvé une solution avec deux jeunes du SL16 FC qui vont faire le chemin inverse : Ilyes Ziani et Thiago Paulo Da Silva.

Camara, c'est un joueur que le Standard voulait vraiment. Depuis le début de l'été, d'ailleurs. Les discussions entre le Matricule 16 et l'ancien du RSCA Futures ont commencé il y a plus d'un mois, alors que le latéral droit de formation figurait aussi sur les tablettes de clubs de Championship. Le Standard a attendu, a trouvé la bonne solution et peut finaliser le transfert. Mais pourquoi les Liégeois voulaient-ils autant Ilay Camara ?

© photonews

Pas seulement une doublure de Marlon Fossey

Ilay Camara est donc un latéral droit, porté vers l'offensive. Mais au Standard, Marlon Fossey remplit déjà plus que très bien le rôle. Il faut une doublure à l'Américain, certes, mais là n'est pas la seule raison.

Là où le natif du pays de l'Oncle Sam est un véritable arrière droit, capable de bien se projeter offensivement, Ilay Camara peut aussi évoluer avec une position de base plus avancée sur le terrain, en qualité de réel milieu droit, voire d'ailier droit. Un rôle qu'il avait d'ailleurs rempli à plusieurs reprises avec les Molenbeekois, notamment en play-downs.

Un profil plus offensif que le Standard n'avait pas encore sur son côté droit. À gauche, par contre, Henry Lawrence et Boli Bolingoli sont les profils plus défensifs, tandis que Viktor Djukanovic est arrivé pour amener davantage de percussion. Avec Ilay Camara, il s'agit donc d'une option tactique différente et plus offensive pour Ivan Leko.

© photonews

Un joueur belge sur la feuille et une plus-value potentielle

En Pro League, chaque club doit aligner six joueurs formés en Belgique (trois ans de formation entre 15 et 21 ans) sur sa feuille de match. Le Standard n'a pas eu de problème depuis le début de l'année, mais les nombreuses arrivées étrangères n'aident pas spécialement Ivan Leko à remplir ce critère. Ilay Camara, en plus d'une un renfort sur le plan purement sportif, permettra donc au Croate de se donner de l'air avec ce quota.

La dernière raison est financière. Le joueur de 21 ans va être prêté avec une option d'achat fixée à 1.8 million d'euros, ce qui laisse entrevoir la possibilité de lever cette option une fois le rachat entériné.

Ilay Camara est un joueur à fort potentiel, dont la valeur, qui ne cesse de croître, était déjà légèrement supérieure aux deux millions d'euros en fin de saison dernière. Avec cette possibilité de plus-value sportive et financière, tout en assurant l'arrivée d'un joueur belge, le Standard ne voulait pas laisser passer.