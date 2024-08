Deux favoris assumés, des promus ambitieux, une lutte pour le maintien qui s'annonce intense : la D1B est de retour !

Ce week-end marque le début de la Challenger Pro League, où seize équipes s'affrontent pour tenter de monter en Jupiler Pro League. La compétition s'annonce intense pour décrocher une promotion et éviter la relégation. Voici un aperçu...

Les favoris pour le titre

Nous avons cette saison deux grands favoris pour le titre en Challenger Pro League, bien que cela ne garantisse pas grand-chose comme nous l'avons vu la saison dernière. Mais bien entendu, Zulte Waregem figure une nouvelle fois parmi les principaux prétendants, de même que Lommel. Les deux clubs les plus riches de la deuxième division sont aussi les plus ambitieux.

Lommel, propriété du City Football Group, a encore recruté de jeunes étrangers prometteurs comme Jason Van Duiven (arrivé contre 3 millions en provenance du PSV, il est l'un des 5 joueurs que nous vous présentions comme à suivre). Zulte Waregem a conservé des joueurs d'expérience tels que Jelle Vossen (Ruud Vormer a quant à lui raccroché les crampons), mais il reste à voir si le nouvel entraîneur Sven Vandenbrouck pourra faire mieux avec ce groupe.

Photonews

N'oublions surtout pas le SK Beveren. Déjà candidat au titre la saison dernière, les Waaslandiens avaient déçu et ne peuvent pas se permettre de vivre une autre saison en dehors des Promotions Playoffs.

Les promus

La RAAL La Louvière fait son retour dans le football professionnel avec des ambitions. Malgré le départ de certains joueurs clés, le club a recruté des remplaçants talentueux, dont Momo Guindo. L'entraîneur Frédéric Taquin vivra sa première expérience dans le football professionnel.

© photonews

Lokeren s'est battu pour retrouver le football professionnel. Le club compte toujours de nombreux supporters fervents. Ils ont recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs, la plupart en transfert gratuit. Il reste à voir comment la sauce prendra.

Les relégués

Eupen et le RWDM sont les nouveaux venus en deuxième division. Eupen a été relégué après sept saisons en Pro League et, avec un nouvel entraîneur et quelques joueurs clés conservés, ambitionne de revenir rapidement en première division.

Le RWDM, qui a été relégué après une saison en Pro League, a subi de nombreux changements dans non noyau mais espère, sous la direction de l'entraîneur reconduit Yannick Ferrera, se restabiliser Cependant, des doutes subsistent à Molenbeek, où le propriétaire John Textor semble être plus préoccupé par ses autres clubs.

Les équipes qui doivent confirmer

Cette saison est considérée comme une année de confirmation pour certaines équipes qui, comme le RFC Liège, ont performé au-delà des attentes la saison dernière.

© photonews

Les équipes U23 d'Anderlecht, de Genk et de Club Brugge joueront naturellement un rôle. Elles se maintiennent depuis deux saisons sans trop de problèmes. Notons tout de même un petit jeu de chaises musicales chez les entraîneurs

A Genk, Thomas Buffel a été recruté pour diriger les U23. Jelle Coen, l'entraîneur de Jong Genk la saison dernière, a quant à lui rejoint... les RSCA Futures. Au Club NXT, l'ancien entraîneur d'Anderlecht Robin Veldman a été confirmé après avoir pris en charge l'équipe de manière intérimaire la saison dernière.

La lutte pour le maintien

Les Francs Borains ont perdu de nombreux joueurs expérimentés tels que Kévin Vandendriessche et Clément Tainmont. Ils se sont surtout renforcés défensivement avec Dorian Dessoleil et Sébastien Dewaest. Autre club wallon préoccupé par le bas de tableau la saison passée, Seraing aura fort à faire. les Métallos d'Mbaye Leye avaient été relégués en D1 ACFF mais ont finalement conservé leur place suite à la faillite d'Ostende

Le Patro Eisden pose également question. L'effectif de Stijn Stijnen a perdu en qualité. Le club serait également à vendre, ce qui aura un impact sur le plan sportif...