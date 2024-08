La Challenger Pro League est de retour : 5 joueurs à suivre cette saison en D1B !

Ce vendredi, la Challenger Pro League reprend ses droits avec Seraing-Jong Genk et RSCA Futures-Deinze. L'antichambre de l'élite sera très relevée cette saison, et Walfoot vous présente 5 joueurs sur lesquels il faudra garder un oeil !

Jason Van Duiven (19 ans - Lommel SK)

Lommel a frappé fort cet été en dépensant 3 millions d'euros pour Jason Van Duiven (19 ans), qui débarque du PSV Eindhoven. Il s'agit du deuxième transfert le plus cher de l'histoire de la Challenger Pro League, derrière Leon Lalic arrivé l'été passé pour 4 millions... à Lommel aussi.

Van Duiven a le potentiel pour devenir l'un des goalgetters de la D1B cette saison. S'il compte 13 apparitions en Eredivisie avec Almere City, c'est surtout en Keuken Kampioen Divisie (D2) qu'il a brillé avec le Jong PSV, inscrivant 21 buts en 48 matchs. S'il lance sa carrière en Belgique, il pourrait être l'atout n°1 de Lommel dans son projet, à savoir - enfin - intégrer la D1A.

Kays Ruiz-Atil (21 ans - Francs Borains)

Attention prodige. Kays Ruiz-Atil est un nom qui parle aux suiveurs du football français, car il était présenté dès ses débuts comme un véritable crack. Formé à la Masia, il a ensuite rejoint le PSG avec lequel il est apparu à 7 reprises en Ligue 1, dont une titularisation en 2020. Ruiz-Atil a cotoyé les Mbappé, Neymar, Veratti, Rafinha, Keylor Navas, Icardi, Angel Di Maria (on le voit ci-dessous en compagnie de ces deux derniers)...

© photonews

Puis, comme souvent chez les jeunes surdoués, quelque chose a déraillé : des erreurs ont été commises et Kays Ruiz-Atil affirmait à son arrivée les avoir comprises. S'il tient son rang et étale son talent, la Challenger Pro League sera trop petite pour lui. C'est un "si" considérable. Rendez-vous dès ce dimanche pour Francs-Borains - RAAL et un début de réponse !

Jayden Onia Seke (15 ans - RSCA Futures)

Sera-ce le nouveau Konstantinos Karetsas ? Si la Challenger Pro League ne manque pas de jeunes talents à suivre dans les équipes U23 des clubs de D1A, le très précoce Jayden Onia Seke, qui vient de signer son premier contrat professionnel à Anderlecht, sera très attendu.

Pur ailier déstabilisant "à la Neerpede" (on pense bien sûr à Jérémy Doku et Julien Duranville récemment), Onia Seke était très courtisé, notamment par Genk et l'Ajax Amsterdam. Cela a été un vrai soulagement au RSCA qu'il décide de rester, et il en sera certainement récompensé par une place de choix parmi les Futures dont il peut être l'une des attractions.

Mohamed Guindo (21 ans - RAAL)

Il sera encore question de Neerpede au moment d'évoquer "Momo" Guindo. Formé à Anderlecht, Guindo y était vu comme un grand talent mais aussi comme un joueur un peu turbulent, ce qui a fini par lui valoir un départ assez jeune pour l'Italie et Pro Vercelli. Sans grand succès, puisque l'été dernier, il revient en Belgique, direction Zulte Waregem.

Mais Guindo n'intègre pas le noyau A de Zulte Waregem : il est plutôt envoyé pour renforcer les U23, en Nationale 2... où il fait un véritable massacre. Après une saison à 27 buts en 24 matchs, Mohamed Guindo signe à la RAAL, promue en D1B, et veut donc prouver qu'il est taillé pour le football professionnel. Sa préparation a été très bonne : les défenses de Challenger Pro League sont prévenues.

Jeppe Erenbjerg (24 ans - Zulte Waregem)

Zulte Waregem n'a qu'un seul objectif cette saison : aller chercher la montée en D1A. Tout autre résultat serait un échec, et les Flandriens se sont donc renforcés dans ce but. Jeppe Erenbjerg, arrivé du Danemark, doit les y aider. Il est l'un des seuls renforts arrivés au Gaverbeek cet été, avec Benoît Nyssen dont on suivra également l'évolution depuis le FC Liège.

Jeppe Erenbjerg est un ailier qui reste sur une impressionnante saison en D2 danoise (35 matchs, 14 buts, 6 assists) et peut donc être l'une des attractions de la Challenger Pro League la saison prochaine. Il n'a évolué que pour un seul club jusqu'ici, B.93, et y a montré un sens du but impressionnant (52 buts en 165 matchs) pour un ailier droit.