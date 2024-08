Officiel : un ancien champion de Belgique revient à la maison après quatre ans à l'étranger

Courtrai a officialisé cette après-midi le retour de Brecht Dejaegere en provenance du FC Charlotte (MLS). Le milieu de terrain a été formé au club, disputant ses premiers matchs sous Hein Vanhaezebrouck, dans une équipe également composée de Sven Kums, Karim Belhocine ou Giuseppe Rossini.

Dejaegere avait ensuite rejoint La Gantoise en 2013. Il y est devenu une véritable icône des Buffalos (247 matchs disputés, dont 26 en Coupe d'Europe, le titre en 2015).

En 2020, Dejaegere avait tenté sa chance à l'étranger, du côté de Toulouse. Sous les ordres de Philippe Montanier, il a contribué au retour du TFC en Ligue 1. Avant de partir du côté de la MLS et du Charlotte à l'issue de sa première saison dans l'élite française.

A 33 ans, le natif d'Ostende avait perdu sa place de titulaire depuis plusieurs semaines, il signe donc un retour au KVK, avec un contrat de deux ans.

Un joli coup pour les Kerels qui continuent de se renforcer pour éviter de devoir disputer les Playdowns comme la saison dernière.

𝗪𝗘𝗟𝗞𝗢𝗠 𝗧𝗛𝗨𝗜𝗦, 𝗕𝗥𝗘𝗖𝗛𝗧



Terug waar het allemaal begon. Brecht Dejaegere komt definitief over van Charlotte FC en tekent een contract bij KVK tot juni 2026. ❤️🤍



📝Alle info over deze transfer via de link ⬇️https://t.co/RqzX9x2fpe#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/dew3QA4POa