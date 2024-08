Le retraite approche à grands pas pour un double champion avec le Standard : "Je n'irai pas au-delà, c'est acté"

Dante est quarantenaire, mais il est encore le capitaine de l'OGC Nice en Ligue 1, et continuer d'impressionner dans le championnat de France, par sa longévité et sa solidité défensive. Le défenseur brésilien a cependant déjà sa retraite en tête, et ce ne sera pas dans très longtemps.

Arrivé à l'OGC Nice depuis Wolfsburg en 2016, Costa Santos Bonfim Dante, de son nom complet, est considéré par plusieurs comme l'un des joueurs les plus marquants de la Ligue 1 au XXIe siècle. En Belgique, on avait déjà découvert l'attachant défenseur brésilien depuis quelques années, lui qui avait été révélé au Sporting Charleroi avant de véritablement passer un cap au Standard, participant aux deux titres de champion de Belgique, ainsi qu'à la Supercoupe remportée par les Rouches contre Anderlecht. Parti en Allemagne, Dante est d'abord passé par Mönchengladbach, avant de devenir un joueur marquant du Bayern Munich, pendant quatre saisons, les plus belles. Il gagne quatre fois la Bundesliga, trois fois la Coupe d'Allemagne, la Supercoupe, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs : bref, la totale. La retraite approche pour Dante Dante a marqué les esprits, partout où il est passé. Mais au mois d'octobre, Dante fêtera son 41e anniversaire, et s'il est toujours un capitaine fiable de l'OGC Nice, l'heure de la retraite approche. Interviewé par l'AFP, il a évoqué le sujet, sans détours. "Je vise juin 2026, mais je n'irai pas au-delà. Et c'est acté. Ça veut dire que si l'année prochaine, je joue encore, ça sera ma dernière saison. Et ça me ferait 10 ans comme joueur au club à Nice." Deux saisons, encore, pour Dante, qui raccrocherait donc les crampons à 42 ans. Il est encore sous contrat jusqu'en juin 2025, mais pourrait donc prolonger une dernière fois, pour une dernière pige.