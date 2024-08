Beaucoup de rumeurs envoient Dorsch vers Anderlecht, mais Fredberg n'en a pas fait sa priorité

Niklas Dorsch est envoyé à Anderlecht depuis quelques jours. L'ancien joueur de La Gantoise est bel et bien sur le radar du RSCA, mais n'est absolument pas la priorité.

Niklas Dorsch est en effet un milieu de terrain défensif et Brian Riemer peut déjà compter sur Mats Rits, Majeed Ashimeru et si nécessaire, Théo Leoni peut également y jouer. C'est bien sûr un signe pour Rits qu'Anderlecht examine ce profil.

Cependant, un accord est loin d'être conclu, surtout avec Augsbourg. Les Allemands ne sont pas intéressés par un prêt avec option d'achat. S'ils laissent partir Dorsch, un montant de transfert doit être immédiatement mis sur la table.

Et Fredberg a actuellement d'autres chats à fouetter. Il n'est pas non plus aveugle et réalise qu'un joueur créatif doit être amené au Sporting. Et en raison des problèmes de blessures récurrents de Francis Amuzu, un ailier est également une priorité.

En effet, Anderlecht risque de devoir à nouveau jouer avec Stroeykens ou Verschaeren sur l'aile, et ce n'est pas leur meilleure position. C'est pourquoi un profil rapide et dribbleur est en tête de liste pour le directeur sportif du RSCA.

Car Nilson Angulo a prouvé hier qu'il n'est pas encore prêt à maintenir le même niveau semaine après semaine. Après le match, l'Equatorien a dû être réconforté par les joueurs, le staff technique et Fredberg lui-même.