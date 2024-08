Beaucoup d'éloges pour un homme de l'ombre d'Anderlecht après la victoire : "Maintenant, ils apprécieront un peu plus son travail..."

Connaissez-vous Yannick Euvrard ? Le frère de Vincent (entraîneur de Dender) est en charge des phases arrêtées à Anderlecht, et travaille dans l'ombre... mais a eu droit à des éloges ce samedi !

Yannick Euvrard, âgé de 38 ans, est le frère de Vincent, l'entraîneur de Dender et ex-coach du RWDM et Zulte Waregem. Il est arrivé la saison dernière à Anderlecht en tant que nouvel entraîneur des phases arrêtées. Et ce samedi, le moins qu'on puisse dire est que son travail a payé.

L'égalisation du RSCA est venue sur corner, l'excellent ballon de Dreyer trouvant Zanka dont la tête a été prolongée par Augustinsson. Le deuxième but était encore plus marquant : un corner joué à deux entre Verschaeren et Amuzu, le premier talonnant pour le second.

Amuzu a alors surpris toute la défense, à la limite du hors-jeu, canonnant dans le plafond du bus d'Ortwin De Wolf. Après ce but, les joueurs ont immédiatement pointé vers Euvrard, qui a également été salué sur le banc par ses collègues.

"Je suis très content pour Yannick", a déclaré Brian Riemer par la suite. "Nous savons combien de temps et de travail il investit. Si l'on regarde les meilleures équipes, elles accordent toutes une grande importance à ces phases arrêtées."

"Les joueurs n'aiment pas vraiment ces séances d'entraînement, mais il y a environ 60 phases de jeu dans un match où vous pouvez faire mal à votre adversaire sur une phase arrêtée. Je pense qu'ils apprécieront ça un peu plus désormais", a ajouté Riemer avec le sourire.