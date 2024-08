Charleroi bat d'une courte tête une équipe hennuyère en amical, deux attaquants prennent la confiance

Charleroi s'est incliné vendredi contre l'Union Saint-Gilloise, et le manque d'animation offensive a encore été pointé du doigt. La réception du RAEC Mons était l'occasion de se donner confiance.

Le RAEC Mons a réussi une très belle préparation cette saison, et reprend la compétition dans un peu moins de deux semaines. Pour se tester, les Dragons affrontaient ce lundi, à Marcinelle, le Sporting Charleroi.

Les Zèbres, eux, voulaient donner un peu de temps de jeu à d'autres joueurs après la défaite (1-0) vendredi sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Cela n'aura pas été la large victoire probablement espérée par Rik De Mil, mais bel et bien une victoire.

Dans ce match à huis-clos, les Zèbres se sont imposés 2 buts à 1 face à l'Albert, via des buts d'Odday Dabbagh et Isaac Mbenza. Tous deux avaient été mis sur le banc vendredi au Parc Duden, et Dabbagh avait déjà manqué les matchs contre Saint-Trond et La Gantoise auparavant.

Mbenza comme Dabbagh cherchent encore leur meilleure forme cette saison, aucun des deux n'ayant trouvé le chemin des filets dans ce début de saison. La composition d'équipe carolo était la suivante :

Defourny, Rogelj, Ousou, Boukamir M, Nzita, Boukamir A, Mayoka-Tika, Titraoui, Asante, Mbenza, Dabbagh

L'occasion donc d'une large revue d'effectif pour De Mil, qui alignait là, globalement, toutes ses "doublures" sans exception. Certains ont peut-être gagné des points en vue du prochain match, à domicile contre Courtrai.