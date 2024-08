La Belgique tient-elle un nouvel entraîneur à succès ? "Au même niveau que Kompany et Clément"

Pour la première fois depuis longtemps, deux entraîneurs belges dirigent des clubs du top dans leur championnat respectif : Vincent Kompany au Bayern et Philippe Clément aux Glasgow Rangers. Timmy Simons les suivra-t-il au plus haut niveau ?

Après son succès la saison passée à la tête de Dender, Timmy Simons confirme en D1A en tant qu'entraîneur du KVC Westerlo. L'ancien Diable Rouge était un joueur très cérébral et un vrai leader, des qualités qui se transposent souvent très bien au rôle d'entraîneur.

Selon Kris Van Der Haegen, responsable de la formation des entraîneurs à l'Union Belge, ce n'est donc pas un hasard que Simons connaisse un tel succès. "Timmy est le même en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur. Il est super professionnel. À Dender, malgré un budget très limité, il a tout mis sur pied", explique-t-il dans le Nieuwsblad.

Et si Timmy Simons était loin d'être un joueur créatif, le jeu qu'il propose est séduisant. Westerlo a très bien entamé sa saison, et cela pourrait n'être qu'un début. "Je crois que sa voie est pour ainsi dire toute tracée jusqu'au Club de Bruges, un jour. Aux Pays-Bas et en Allemagne, où il a une très bonne réputation, il intéressera également des clubs".

Timmy Simons sélectionneur des Diables Rouges ?

De 2005 à 2010, Simons a en effet porté le maillot du PSV Eindhoven à 218 reprises, avant de signer à Nuremberg où il évoluera de 2010 à 2013 et disputera 110 matchs.

Pour Van Der Haegen, Timmy Simons pourrait même à l'avenir diriger... les Diables Rouges. "Si ça ne tenait qu'à moi, s'il fallait un nouveau sélectionneur d'ici quelques années, son CV serait en haut de la pile", affirme-t-il.

"Je le mets dans la même catégorie que Kompany et Clément. Des coachs qui, comme Gerets ou Preud'homme, signifieront quelque chose en tant que joueur et entraîneur", conclut le responsable de la formation de l'Union Belge.