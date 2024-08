L'exclusion de Lawrence a miné les espoirs du Standard, à Courtrai : "Je suis en colère contre lui, parce que je l'avais prévenu"

Ivan Leko était déçu, après la défaite du Standard à Courtrai. Déçu, parce que l'entraîneur des Rouches savait qu'il y avait un joli coup à jouer, au stade des Éperons d'Or. L'exclusion d'Henry Lawrence a tout changé.

Ivan Leko était logiquement déçu, après la défaite du Standard à Courtrai. Déçu par le résultat, évidemment, mais aussi par le scénario. Les Rouches n'avaient pas mal débuté la rencontre avant l'exclusion d'Henry Lawrence (revoir la phase) ou (relire le résumé).

"Le carton rouge a été le tournant du match. Jusqu'à ce moment-là, c'était une rencontre équilibrée. Défensivement, nous étions solides et nous avons aussi créé quelques petites occasions. Après la rouge, mes joueurs ont continué à tout donner, mais ça devenait difficile contre un bon adversaire. Courtrai a eu plus d'opportunités, surtout en deuxième mi-temps, et sur cette base, ils méritent la victoire.", commentait le T1 en conférence de presse d'après-match.

L'expulsion d'Henry Lawrence a miné le Standard, à Courtrai

Cette carte rouge a tout changé, et l'entraîneur croate le reprochait à son latéral gauche, après la rencontre. Henry Lawrence a commis le genre d'erreurs que le Standard n'aura pas le droit de commettre, cette saison.

"Je n'ai pas encore revu la faute, mais je suis en colère contre lui. Je lui avais dit de jouer avec des crampons en aluminium, parce qu'on sait tous que le terrain était mouillé et glissant. Il a quand-même joué avec des crampons en plastique, il a glissé et fait ce tacle. Il a laissé son équipe à dix, et c'est à cause de ça qu'on a finalement perdu."

Pour la réception du Beerschot, le week-end prochain, Ivan Leko sera donc privé de Lawrence, mais pourrait aussi devoir se passer de Boli Bolingoli, sorti blessé (lire ici). Un sacré casse-tête en vue pour l'entraîneur croate.