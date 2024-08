Un énorme changement pour KDB et Doku à Manchester City ? "Le club prépare sa succession"

Manchester City se prépare à un départ de Pep Guardiola. Pas dès cette saison, mais (presque) sans aucun doute pour la suivante.

Pep Guardiola entame-t-il sa dernière saison à Manchester City ? Sur papier, c'est certain : le Catalan arrive en fin de contrat en juin 2025, et n'a pas encore prolongé. Après le titre de la saison passée, Guardiola avait déclaré qu'il était "plus proche de la fin que du début" de sa période mancunienne.

Après 8 ans, ce genre de déclaration peut bien sûr être tout à fait anodine, mais Manchester City sait qu'il y a de grandes chances que son coach ne reste pas au-delà de la saison 2024-2025. Selon Sky Sports, Pep Guardiola aimerait relever le défi d'une sélection nationale, probablement en vue du Mondial 2026.

Mais une telle succession ne sera pas facile à assumer, et Manchester City se préparerait donc déjà. Sans que le moindre candidat soit cité, on imagine qu'une shortlist existe déjà. Mais surtout, les Citizens auraient soumis une sorte d'ultimatum à leur entraîneur.

En effet, Manchester City souhaiterait obtenir une réponse concernant l'avenir de Guardiola avant la Nouvelle Année, que ce soit une prolongation ou la confirmation que l'entraîneur emblématique des Skyblue ne restera pas.

Après 9 saisons, ce serait un changement colossal, non seulement pour Manchester City mais aussi pour le football anglais, qui s'est habitué à une domination presque sans partage de Guardiola. Pour Jérémy Doku et Kevin De Bruyne, ce serait la fin d'une ère aussi...