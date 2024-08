Will Still a réussi ses grands débuts lensois, mais reste perfectionniste

Le Racing Lens l'a emporté chez le promu, Angers, ce week-end. Will Still a donc réussi ses grands débuts officiels.

Après avoir fait sensation à la tête du Stade de Reims, Will Still peut-il revivre le même succès au Racing Lens ? L'entraîneur belge a en tout cas réussi ses débuts. Les Sang & Or ont été chercher une courte victoire sur la pelouse d'Angers (0-1) ce dimanche.

Still se contente de cette victoire, peu spectaculaire mais importante, pour lancer la saison lensoise. "On a gagné et c'est le plus important. Venir chez un promu, c'était un peu un piège. Il y avait un jeu fort haché, beaucoup de seconds ballons", réagissait-il au micro de DAZN.

"Nous n'avons pas toujours eu le contrôle, mais ne sommes pas tombés dans le piège. Le but est bien construit collectivement, on touche le poteau deux fois", souligne Still. "Nous avons su gérer nos temps forts et garder la maîtrise, la possession".

L'ancien entraîneur du Beerschot et de Reims le reconnaît toutefois : "Il y a un tas de choses qu'on peut améliorer. Mais c'était un premier match, et le plus important était de le gagner", conclut Will Still.

Le Racing Lens affrontera le Panathinaïkos en Coupe d'Europe ce jeudi, une première pour Still en tant que coach. Ce sera ensuite le premier match à domicile en Ligue 1, face à Brest.