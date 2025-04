Un Club de Bruges - Genk finalement pas si équilibré ? "Ils sont nettement plus forts !"

Lors du week-end qui arrive, un choc sera au programme entre le Club de Bruges et le Racing Genk, deux des équipes les plus fortes cette saison. Hein Vanhaezebrouck, analyste et ancien entraîneur, se penche sur ce match et partage ses opinions sur la force des deux équipes.

Selon Vanhaezebrouck, le Club de Bruges a surtout impressionné lors des derniers matchs par sa domination dans le jeu. "Les Blauw & Zwart réalisent encore une saison solide", a déclaré l'ancien entraîneur de La Gantoise dans le Nieuwsblad. "Lors des derniers matchs, j'ai vu comment ils sortent très facilement du pressing et prennent le contrôle de la partie. Surtout avant la mi-temps contre l'Antwerp, ils ont joué de manière fantastique et n'ont pas concédé beaucoup d'occasions." Cependant, l'analyste est critique envers l'efficacité offensive des Brugeois. "Ils doivent mieux gérer leurs opportunités. Surtout contre des équipes comme l'Union et Genk, chez qui l'efficacité est bien plus élevée." La finition brugeoise fait encore défaut Malgré la domination des hommes de Nicky Hayen, Vanhaezebrouck reste critique. "Il y avait une raison pour laquelle les supporters chantaient que c'était un match amical. Le contrôle était là, mais il manque encore trop souvent la finition." L'ancien coach des Buffalos évalue aussi les performances de Genk, qui a eu du mal à trouver le chemin de la victoire au Lotto Park. "Ils ont affronté un Anderlecht motivé, mais c'est Genk qui a finalement triomphé grâce à de beaux buts", dit-il. "Karetsas, Kayembe et El Ouahdi ont tous marqué des buts exceptionnels depuis le début des Play-Offs, mais la performance des Limbourgeois a été moins impressionnante que celle de Bruges à l'Antwerp." Dans l'analyse de Vanhaezebrouck, Genk s'en sort bien avec une victoire qui a été quelque peu accompagnée de chance. "Si Dolberg avait converti son occasion dès la première minute, cela aurait pu être une tout autre histoire", souligne l'analyste. Cependant, il est d'avis que Genk, malgré une performance moins convaincante, reste dangereux en raison de la qualité de ses buteurs. Qui de Bruges ou du Racing Genk prendra l'avantage ? En ce qui concerne son pronostic pour le prochain match, Vanhaezebrouck est clair. "Je m'attends à ce que le Club Bruges gagne. Ils sont actuellement bien plus forts, surtout au milieu de terrain. Avec Onyedika, Vanaken et Jashari, ils ont un trio dominant, et Jashari commence même à marquer maintenant", explique-t-il. Il est moins convaincu par le milieu de terrain de Genk, qu'il estime vulnérable aux contres. "Du côté de Genk, l'accent est principalement mis sur Heynen, qui a de nombreuses responsabilités. Mais si le milieu de terrain est vulnérable, le Club de Bruges est capable d'en profiter. Cela fait du Club le favori pour ce choc", conclut Vanhaezebrouck.





