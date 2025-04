Désaccords majeurs au sein du staff médical d'Anderlecht : les Mauves essayent de contrer les vagues de blessures

Anderlecht a été aux prises avec des problèmes liés aux blessures pendant l'ensemble de la saison. Des joueurs comme Stroeykens, Rits, Dolberg, Ashimeru et d'autres manquent régulièrement des matchs et le club tente de briser la spirale en faisant appel à des experts externes.

Anderlecht n'en peut plus de ses problèmes de blessures et veut régler la situation. Il y a peu, les coachs en athlétisme Wim Vandeven et Jacques Borlée ont rejoint le staff médical du RSCA en tant que conseillers externes. Leur mission : évaluer et améliorer tous les processus liés à la préparation physique, à la rééducation et au suivi médical. Ils doivent coordonner les différents domaines d'expertise au sein du club pour la saison prochaine, écrit le Nieuwsblad.

Cependant, tout le monde à Anderlecht n'a pas été immédiatement enthousiasmé par l'arrivée des deux hommes. Bien qu’ils aient de l’expérience en matière d’entraînements physiques et de prévention des blessures, leurs méthodes entrent parfois en conflit avec l’approche du personnel médical en place. Mais l’objectif est précisément de mener des discussions critiques afin de parvenir à de meilleures politiques.

Vandeven et Borlée devront trouver les bons compromis au RSCA

La cellule médicale d'Anderlecht est composée de jeunes personnes motivées qui travaillent avec une forte orientation vers les datas. Mais le manque d'autorité et d'expérience conduit occasionnellement à des discussions : un joueur veut revenir plus vite, un entraîneur veut prendre des risques... Vandeven et Borlée doivent contribuer à instaurer un équilibre.

Parallèlement, le club examine aussi ce qui doit changer structurellement. Avez-vous besoin d'embaucher du personnel supplémentaire ? De nouveaux appareils sont-ils nécessaires ? Et surtout : comment réduire structurellement la charge des blessures ? Tout cela est évalué actuellement.

Anderlecht sait qu'une saison pleine de blessures comme celle-ci ne peut pas se répéter. La collaboration avec Vandeven et Borlée est donc un premier pas vers une approche plus professionnelle et cohérente. Reste à savoir si des joueurs comme Stroeykens seront aptes à disputer la finale de la Coupe.