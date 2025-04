La voilà, la grande force de Genk... et la raison pour laquelle ils seront champions ?

Genk a été très cynique dimanche à Anderlecht. Les Limbourgeois n'ont pas été brillants, mais ont pris les trois points : et si c'était ça, leur grande force ?

Du côté de Genk, on était euphorique pour une bonne raison quand le but splendide de Zakaria El Ouahdi est tombé : ces 3 points font beaucoup de bien... et sont pris sans avoir été brillants le moins du monde au Lotto Park. "Nous sommes rentrés dans le match un peu difficilement", résumait Joris Kayembe à ce sujet.

Mais voilà : ce KRC Genk est cynique. Il ne lui a pas fallu 5 occasions dimanche pour marquer deux buts et rentrer dans le Limbourg avec les 3 points. "Je ne dirais pas que c'est la certitude de s'en sortir, mais on essaie de rester calmes. C'est notre force", reconnaît Kayembe, qui souligne également le rôle important de Thorsten Fink.

Genk devra rester calme

"On voit aussi que sur le banc, le coach reste calme, et c'est important aussi car il transmet ce calme aux joueurs sur le terrain", ajoute le latéral, buteur comme son pendant à droite Zakaria El Ouahdi. "C'est vrai que nous sommes dangereux de partout ; presque chaque joueur a marqué cette saison. Tolu a vécu un match difficile mais il sait que s'il ne marque pas, il peut compter sur le reste de l'équipe".

Genk, leader, se retrouvera presque chaque semaine mis sous pression par ses poursuivants, qui jouaient avant lui ce week-end, et le feront en partie encore le week-end suivant (Union-Anderlecht a lieu samedi soir). "On joue presque tous les dimanches, les deux autres jouent souvent avant nous", c'est vrai". La sérénité de Fink sera donc nécessaire, d'autant que le prochain match est à Bruges.

"Ce ne sera pas facile, mais on a déjà prouvé qu'on savait les embêter et on ira là-bas pour gagner", affirme Joris Kayembe. La dernière fois que Genk s'est rendu au Jan Breydel, Bruges l'avait emporté. "Peut-être qu'on ne perd "que" contre eux, mais on les a aussi déjà battus. Avec l'état d'esprit d'aujourd'hui, on peut faire quelque chose".