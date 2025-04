Felice Mazzù en danger : le coach trudonnaire critiqué en interne pour son approche et ses compositions, un choc est nécessaire

Saint-Trond a subi une défaite sans appel le week-end dernier contre Courtrai, agrandissant donc grandement les craintes concernant la relégation. Courtrai s'est rapproché et devant, la place de sauvé directement détenue par le Cercle s'est encore éloignée.

STVV traverse une période particulièrement agitée. La défaite à domicile 0-3 contre le KV Courtrai a plongé le club dans une crise, juste au moment où les play-downs entrent dans leur phase décisive. En première mi-temps, les choses se sont rapidement mal passées pour les Trudonnaires, qui se retrouvaient menés 0-3 après 27 minutes seulement. Les Canaris n'ont jamais pu se relever de ce coup dur.

Les transferts ont fait plus de mal que de bien

La performance était symptomatique des semaines précédentes. Saint-Trond peine à trouver de la régularité dans ses performances et semble perdu. La vulnérabilité défensive, le manque d'initiative et la résignation sur le terrain se font de plus en plus remarquer. Même l'attitude du coach Felice Mazzu soulève des questions sur le contrôle qu'il exerce encore sur son groupe.

Pendant le mercato d'hiver, quelques renforts - dont Lapoussin et Lamkel Zé - ont été recrutés, mais ils n'ont pas été à la hauteur des attentes. Au contraire, les choix qui ont été faits ont provoqué des tensions internes. La sélection manque clairement de cohésion et la confiance au sein du groupe semble être absente.

Ambiance troublée dans le vestiaire... notamment à cause de Lamkel Zé

Sur le plan tactique, ça coince également. Lors du match contre Courtrai, le milieu de terrain était souvent en infériorité numérique et il y avait peu de flexibilité sur le banc pour changer les choses. Le cas Didier Lamkel Zé aurait aussi provoqué des tensions dans le vestiaire qui n'arrangent pas les choses.

L'équipe a sérieusement régressé depuis le passage à la nouvelle année, ce qui est inquiétant dans une lutte pour le maintien. L'intensité du jeu est insatisfaisante. Saint-Trond se retrouve trop souvent sur le terrain avec une attitude qui ne convient pas à une équipe en mode survie.

Pourtant, la situation n'est pas encore désespérée. Avec deux matchs à venir contre le Cercle de Bruges, STVV peut se replacer dans une position favorable. Cependant, il faudra un changement fondamental. Mazzu doit déterminer qui est prêt à tout donner pour se maintenir.

Changement d'entraîneur ?

On se demande si un changement d'entraîneur a encore du sens désormais. Avec seulement quatre matchs à jouer, le risque est grand. De plus, il est douteux qu'un autre entraîneur veuille s'engager dans cette situation. Cependant, il semble évident que ce groupe de joueurs a besoin d'un déclic, quelque chose qui lui manque clairement actuellement.

La frustration grandit également au niveau individuel. Bruno Godeau a attiré la colère de son propre public dimanche après le 0-3. Le capitaine a été remplacé à la 32e minute, après n'avoir pas suffisamment intervenu sur le 0-2. Il a répondu ensuite sur les réseaux sociaux en appelant au soutien et au respect.

Avec seulement quatre journées à jouer, il incombe dorénavant à la direction du club de prendre des décisions. Que ce soit un changement d'entraîneur, ou des choix drastiques au sein de l'équipe, cela se manifestera dans les jours à venir. Une chose est sûre : sans changement, le maintien du STVV est sérieusement compromis.