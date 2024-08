12 millions, ce n'était pas assez : l'Antwerp a fixé le prix de Mandela Keita... et il faudra se lever tôt !

L'Antwerp a offert huit millions d'euros, bonus compris, à Louvain pour s'offrir Mandela Keita. C'est simple : pour acquérir le jeune Diable Rouge, il faudra mettre le double sur la table.

Prêté pendant une saison et demi dans la capitale anversoise, Mandela Keita a finalement quitté Louvain pour l'Antwerp contre cinq millions d'euros, plus des bonus menant le total de la transaction autour des huit millions d'euros.

Sur le départ depuis le début de l'été, le milieu de terrain de 22 ans a notamment reçu des offres de Bologne et de Southampton. Le club anglais a été jusqu'à offrir 12 millions d'euros pour le jeune Diable Rouge.

Il faudra lâcher un sacré montant pour s'offrir Mandela Keita

Offre refusée par un Great Old en difficulté financière, et qui en voulait plus. Nos confrères néerlandophones de la Gazet van Antwerpen ont obtenu le prix souhaité par l'Antwerp pour libérer Mandela Keita, et il faudra se lever tôt.

En effet, le média du nord du pays affirme que le Matricule 1 aimerait doubler son investissement, soit obtenir 16 millions d'euros pour un joueur évalué trois millions moins cher sur le marché.

Keita, qui a commencé la saison sur le banc, en montant au jeu lors des trois premiers matchs, a joué 90 minutes de la rencontre face au Club de Bruges, le week-end dernier. Un signe ?