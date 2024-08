Restera-t-il à La Gantoise cet été ? Un nouveau club s'intéresse à Matias Fernandez-Pardo

Matias Fernandez-Pardo est considéré comme un grand espoir du football belge. Il intéresse de nombreux clubs.

Matias Fernandez-Pardo s'est révélé en fin de saison dernière, réalisant quelques performances de haut vol en Europe Play-offs avec La Gantoise.

Auteur d'un assist et d'un but le week-end dernier lors de la large victoire face à Westerlo (4-1), le jeune joueur de 19 ans continue d'impressionner et d'attirer de nombreux regards.

Récemment, nous vous expliquions que de nombreux clubs s'intéressaient à son profil. Southampton aurait soumis une offre, refusée par La Gantoise.

Matias Fernandez-Pardo dans le viseur d'Hoffenheim

L'AS Rome et l'Eintracht Francfort se seraient également renseignés sur le profil du joueur, qui désire quitter Gand. Comme nous le révèle Sudinfo, un nouveau club serait rentré dans la danse.

Il s'agit d'Hoffenheim, qui a proposé 10 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. La Gantoise aurait accepté l'offre, qui aurait cependant été...refusée par le joueur !