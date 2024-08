Un jeu d'agents ou simplement de bons scouts ? L'Antwerp et l'Union lorgnent s'intéressent au même attaquant

Jusqu'à aujourd'hui, personne en Belgique n'avait peut-être jamais entendu parler de Franjo Ivanovic. Et maintenant, deux équipes de Jupiler Pro League sont intéressées par lui. Un jeu d'agents ou un signe que les recruteurs pêchent dans les mêmes eaux?

L'Antwerp a besoin de renforts offensifs après avoir perdu plusieurs joueurs ces derniers mois. Seuls Vincent Janssen et le jeune Udoh animent encore le secteur offensif de Jonas De Roeck, et c'est bien trop peu.

L'Union et l'Antwerp sur le même profil

Du côté de l'Union, Gustaf Nilsson est parti pour le Club Bruges et Amoura a pris la direction de Wolfsbourg, confirmant la tendance du club à se faire "plumer" après chaque belle saison. Quant aux renforts arrivés, ils peinent encore à convaincre et auront besoin de temps.

Les deux équipes ont, selon des sources croates, le même joueur dans le viseur pour régler leurs problèmes : Franjo Ivanovic. Selon Germanijak, les négociations seraient en cours. L'Antwerp aurait fait une offre de 3,5 millions d'euros, mais le club en exige 7 millions.

© photonews

Ivanovic, jeune attaquant de 20 ans né en Autriche, a été formé à Augsbourg puis a fait ses débuts professionnels à Rijeka. Cette saison, il a déjà marqué trois buts en autant de matches.

L'Union Saint-Gilloise aurait également offert 3,5 millions d'euros. L'international croate U21 aurait actuellement une valeur marchande de 'seulement' 1,5 million d'euros selon Transfermarkt - mais cela pourrait augmenter lors de la prochaine mise à jour.

Encore une semaine à attendre ?

Jeudi, Rijeka affrontera Olimpija Ljubljana lors des play-offs de la Conference League. La qualification ou non en phase de groupes de Coupe d'Europe pourrait rendre le transfert plus ou moins probable à partir du 29 août.

Mais comment les deux équipes se sont-elles intéressées à Ivanovic? Tout d'abord : il est représenté par l'agence ROGON. Un acteur majeur en Allemagne, avec des noms connus tels que Joelinton, Sabitzer et Berisha notamment.

Really glad I picked HNK Rijeka to follow in the ?? HNL - exciting talents like Franjo Ivanovic & Gabriel Rukavina doing special things like this!???



Ivanovic was MOTM with 2 goals from 2 SoTs and Rukavina caused problems all game off the LW?? #SuperSportHNL pic.twitter.com/3JXjxUMS9r

— Greg Spires (@greg_spires) August 20, 2024

Même s'ils ont travaillé en Belgique par le passé, avec des noms comme Jakub Piotrowski (ex-Genk et Beveren) et Farouk Miya (ex-Standard et Mouscron), ROGON est davantage actif en Allemagne.

Cependant, lorsqu'une équipe belge montre de l'intérêt pour l'un de leurs joueurs, une autre équipe entre souvent d'un coup dans la danse, comme cela avait été le cas avec Rattlberger, qui a signé à Genk... mais intéressait aussi La Gantoise. Difficile d'y voir une coïncidence.