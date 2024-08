Une famille talentueuse : le frère d'un Diable Rouge signe son premier contrat pro à Anderlecht

Le RSC Anderlecht a annoncé le premier contrat professionnel de l'un de ses grands talents, au nom de famille bien connu. Il s'agit en effet de Joakim Lavia, le petit frère de Romeo.

Romeo Lavia fait en ce moment le bonheur de Chelsea, où il a fait son retour après une saison blanche en raison des blessures. Mais le Diable Rouge (une cap) n'a jamais porté les couleurs de son club formateur, le RSC Anderlecht.

Un départ très jeune qui avait meurtri le Sporting, Lavia étant l'un des plus grands talents de Neerpede. Mais Anderlecht va pouvoir se rattraper et voir un Lavia porter le maillot Mauve & Blanc : Joakim Lavia (15 ans), le jeune frère de Romeo, a signé son premier contrat professionnel.

Plus offensif et créatif que son frère qui évolue en tant que 8, Joakim Lavia est actuellement en U16 et devrait y rester encore pour un certain temps, mais la signature de son premier contrat pro le destine à intégrer assez vite le RSCA Futures.

Joakim Lavia "a fait toutes ses classes à Neerpede, des U6 aux U16", précise le club, et a signé un contrat jusqu'en 2027. Mikkel Hemmersam, directeur de Neerpede, s'exprime :

“Joakim est très polyvalent, capable de jouer à plusieurs positions sur le terrain. Il combine rapidité avec une bonne technique. C’est aussi un joueur décisif qui peut marquer et donner des passes décisives. Joakim a traversé des périodes difficiles avec des blessures, mais il a montré beaucoup de caractère pour revenir. Nous sommes ravis qu’il ait lié son futur avec le RSCA.”