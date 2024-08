Un jeune talent du Standard est en négociations pour un départ vers l'Angleterre

Ivan Leko va peut-être voir partir l'une de ses options en défense. Le jeune Nathan Ngoy, qui revient d'une longue blessure, pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Nathan Ngoy (21 ans) a récemment fait son retour sur les terrains après une très longue absence, et a disputé contre le KV Courtrai ses premières minutes de 2024. Le défenseur central du Standard s'était occasionné une déchirure de l'ischio qui l'a tenu éloigné des terrains depuis décembre dernier.

Problème : entre temps, Ivan Leko, qui a peu eu l'occasion de travailler avec Ngoy, a trouvé sa défense à 3 et ce dernier n'y est pas titulaire. Sans Europe, son temps de jeu sera peut-être réduit, et Nathan Ngoy est très bien coté sur le marché.

La Dernière Heure nous apprend donc qu'un départ n'est pas à exclure, et que des discussions auraient déjà eu lieu entre le Standard et Luton Town, relégué en Championship. Jusqu'à présent, rien de concret, mais les discussions vont continuer.

Le Standard pourrait ainsi toucher environ 5 millions d'euros pour son international U19, dont la valeur marchande est estimée à 3,5 millions et qui est sous contrat jusqu'en 2026. Une offre difficile à refuser pour un club dans la situation du Matricule 16.

Nathan Ngoy, formé à l'Académie du Standard, a joué 38 matchs avec l'équipe première et inscrit un but. Il ne sera cependant pas poussé vers la sortie et reste dans les plans de Leko pour intégrer la tournante en défense.