Une bonne affaire à saisir ? Christian Brüls se livre sur sa situation compliquée à Zulte Waregem.

Christian Brüls semblait être en partance de Zulte Waregem. Cependant, il pensait que la situation avait complètement changé après le départ de Vincent Euvrard, mais cela s'est avéré faux.

Christian Brüls se cherchait un nouveau club au terme de la saison dernière, mais suite au départ de l'entraîneur Vincent Euvrard, il avait espéré un retournement de situation. "J'avoue que j'étais content lorsque notre précédent coach (Vincent Euvrard, ndlr) a quitté le club pour aller à Dender, car je n'avais pas autant d'opportunités de jeu sous sa direction", affirme-t-il dans Het Belang van Limburg.

Avec le nouveau coach Sven Vandenbroeck, il a rapidement eu une conversation positive. "La façon dont il voulait aborder les choses m'a plu. J'avais vraiment envie de recommencer, mais quelques jours plus tard, la direction du club est venue me voir et m'a dit qu'ils voulaient me laisser partir pour des raisons financières."

Zulte Waregem veut donc trouver une solution pour Brüls, bien malgré lui. "Pour moi, un transfert n'a jamais été envisagé. À la fin de la saison dernière, j'avais bien dit que je considérerais un départ seulement si l'entraîneur de l'époque restait en place."

Lorsque Euvrard est parti, tout semblait rentrer dans l'ordre. "La direction voit les choses différemment, même si la saison dernière, ils ne m'avaient jamais indiqué que je devais partir. Deux semaines après cette première discussion, on m'a également dit que je ne partirais pas en stage et que je ne pourrais pas jouer les matchs amicaux."

Brüls n'est pas déçu, il n'a simplement pas eu l'opportunité de se montrer à d'autres clubs lors de la préparation. "Je comprends la décision du club. C'est le jeu dans le football professionnel et il faut l'accepter", conclut-il, beau joueur.