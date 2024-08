Villarreal envoie un attaquant prometteur en Pro League, tandis que l'ancien meilleur buteur de D1B rejoint le sous-marin jaune

Saint-Trond, en grand besoin de renforts après un début de saison compliqué, est passé devant le Cercle de Bruges, sur le marché des transferts, pour un attaquant prometteur.

Andres Ferrari, jeune attaquant uruguayen d'1 mètre 90, est arrivé dans le Limbourg pour passer sa visite médicale au Stayen, ce jeudi. Arrivé à Villarreal l'été dernier et membre du noyau B, le buteur de 21 ans va être prêté avec option d'achat, à Saint-Trond, selon le Nieuwsblad et la presse espagnole.

🚨 Andrés Ferrari will join Belgian first division side Sint-Truidense on loan 🇧🇪



The deal will include a buy option worth slightly less than €2.5m, with Villarreal keeping a significant percentage of the player's rights if the option is triggered 💸



