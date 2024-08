🎥 Un partage, un magnifique but de William Balikwisha mais surtout une très grave blessure lors de Westerlo - Louvain : "Il était complètement anéanti"

Westerlo et OH Louvain ont partagé (1-1). Le match a été marqué par l'horrible blessure d'Ewoud Pletinckx.

Parlons d'abord du positif : ce match d'ouverture de la cinquième journée de Pro League a très bien démarré. William Balikwisha a répondu à l'ouverture du score précoce de Westerlo d'une magnifique frappe peu avant la 20e minute.

WILLIAM BALIKWISHA D'UNE FRAPPE INCROYABLE !!!

PASSE DÉCISIVE DE EZECHIEL BANZUZI 🇳🇱🇨🇩(2005) !

Puis vint la 42e minute. Sur un centre, Ewoud Pletinckx s'est écroulé après un duel en apparence anodin. Les images au moment de sa chute étaient terribles à voir. Sa torsion est très sévère, le pied a complètement tourné.

Malgré la dureté de la scène, le joueur est resté conscient pendant qu'il était traité par les soigneurs louvanistes. Il a été évacué du terrain sur une civière. Il pourrait être absent pendant une longue période.

Les supporters de Westerlo et de Louvain se sont unis à sa sortie du terrain pour l'applaudir et scander son son nom. Il a ensuite été transféré en ambulance à l'hôpital le plus proche. Sans doute un peu refroidis, les 22 acteurs n'ont pas su faire évoluer le score en deuxième mi-temps.