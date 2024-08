🎥 Vincent Kompany a eu très chaud pour son premier match à la tête du Bayern en Bundesliga !

Vincent Kompany a dirigé son premier match à la tête du Bayern Munich en Bundesliga. Cela s'est conclu par une victoire à l'arrachée à Wolfsburg.

18 ans après son passage en tant que joueur du côté d'Hambourg, c'est en tant que coach que Vincent Kompany faisait son grand retour en Bundesliga. Une semaine après une victoire 0-4 en Coupe, c'était un déplacement à Wolfsburg qui était au menu.

Sans surprise, Vince The Prince a aligné ce qu'il avait de meilleur pour la reprise du championnat. Les Bavarois n'ont pas mis longtemps à ouvrir le score : après 19 minutes, Jamal Musiala concluait parfaitement une bonne action de Sacha Boey sur le flanc droit.

Avec 73% de possession de balle et 0,02 expected goals concédés, le Bayern a parfaitement géré sa première mi-temps. Mais dès le début du deuxième acte, tout s'est effondré avec un penalty accordé à Wolfsburg et converti par Lovro Majer. Pire, huit minutes plus tard, le Croate s'offrait un doublé pour placer les Loups aux commandes sur une grosse erreur de la défense visiteuse.

LOVRO MAJER TAKES THE COMEBACK LEAD OVER BAYERN!!!

PATRICK WIMMER WITH A GREAT PLAY FOR THE ASSIST!!!

📽️ @tekkersfootpic.twitter.com/NvnSeeegd9 — Football Report (@FootballReprt) August 25, 2024

Sous pression, le Bayern a pris d'assaut la défense de Wolfsburg, qui alignait notamment Sebastiaan Bornauw. Cela a fini par payer avec un autobut des locaux à la 65e (2-2).

Tenus en échec, les Bavarois ont arraché la victoire dans les dix dernières minutes sur un bon travail d'Harry Kane, conclu par Serge Gnabry (2-3). Le Bayern a encore du boulot, notamment défensivement, mais cette première victoire fera respirer Kompany, qui attendait cette reprise depuis son arrivée au club.